Ponte Genova: Salvini, pilone non restituisce vite ma segno rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Commentavo con qualche papà che quel pilone non dà indietro nulla però è un segno di rinascita”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della cerimonia di commemorazione per il crollo del Ponte Morandi, a Genova. Per svolgere la manutenzione sulle infrastrutture “occorrono miliardi e miliardi di euro. Gratis non si fa nulla – ha aggiunto Salvini -. C’è un piano da due miliardi e mezzo per ponti e gallerie e in manovra economica quei due miliardi e mezzo ci devono essere, perché parliamo di 1.014 tra ponti, viadotti e gallerie”. A chi gli chiedeva come commentasse la richiesta di alcuni dei familiari delle vittime di allontanare dalla funzione religiosa i vertici di Autostrade per l’Italia, Salvini ha risposto: “In questi casi i familiari hanno sempre ragione“.(Rer)