Rifiuti Roma: Ama, attivi presidi pulizia e tmb Rocca Cencia a lavoro anche a ferragosto

- Anche nella giornata di ferragosto 2019 Ama assicurerà la presenza sul territorio e i consueti servizi previsti per i giorni festivi. Lo comunica l’azienda capitolina dei rifiuti. Saranno attivi i presidi di pulizia fissi istituiti nelle vie e nelle piazze nevralgiche del centro storico (Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant’Angelo, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Trastevere, Gianicolo ecc.) e nelle altre aree maggiormente frequentate, oltre ai servizi di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi del lungomare di Ostia e delle aree pedonali, incluso il Pontile. Per quanto riguarda la raccolta differenziata sarà regolarmente assicurata presso le utenze non domestiche, con particolare attenzione a ospedali, attività di ristorazione e agli stabilimenti balneari del litorale. Attualmente sono 55mila le utenze raggiunte dal servizio mirato “porta a porta” su tutto il territorio cittadino per una raccolta media mensile di circa 14mila tonnellate di rifiuti riciclabili, un dato che da solo, in proiezione, può contribuire ad incrementare i materiali avviati a riciclo del 3 per cento su base annua. (segue) (Rer)