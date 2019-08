Rifiuti Roma: Ama, attivi presidi pulizia e tmb Rocca Cencia a lavoro anche a ferragosto (2)

- L’impianto aziendale di Trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia per la selezione e la lavorazione dei rifiuti indifferenziati sarà regolarmente in funzione anche nella giornata di ferragosto mentre i centri di raccolta per il conferimento differenziato dei materiali ingombranti rimarranno chiusi. Chiusi saranno anche gli uffici Ta.Ri. da domani fino a lunedì 19 agosto, quando riapriranno secondo gli orari consueti. I Cimiteri capitolini saranno aperti a Ferragosto con questi orari: dalle 7.30 alle 19 i Cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino. Al cimitero Verano sarà consentito l’accesso veicolare (con l’esclusione dei motoveicoli). I Cimiteri di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) saranno invece aperti dalle 8 alle 13. Nelle giornate del 15, 16 e 17 agosto non saranno però in servizio l’Urp e il call center dei cimiteri capitolini (Rer)