Ponte Genova: La Pietra (Fd'I), tragedie come queste non si ripetano più

- Il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, afferma in una nota che "è passato un anno dal crollo del ponte Morandi. Il primo pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutte quelle persone ferite, non solo fisicamente, da quella tragedia. Ancora non sono chiare le cause, ma è evidente che ci sono delle responsabilità. Così come è chiaro che la nostra nazione ha bisogno di investimenti nelle infrastrutture di comunicazione, dal Tav fino alla manutenzione delle strade provinciali e comunali. Così come c’è bisogno di un piano nazionale sulle infrastrutture scolastiche", continua il parlamentare di Fd'I, "dove la stragrande maggioranza degli edifici non risponde più ai requisiti minimi di sicurezza. Ci vuole il coraggio di investire e riservare la maggior parte delle risorse negli investimenti e nella riduzione delle tasse per dare slancio all’economia nazionale e sicurezza alle infrastrutture. Solo un governo forte che nasce dalla legittimazione popolare può fare questo. Tragedie come quelle di Genova", conclude La Pietra, "non devono più ripetersi". (Com)