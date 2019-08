Governo: Nugnes, mai detto priorità a taglio parlamentari

- "Naturalmente non ho mai detto che la priorità debba essere ‘il taglio dei parlamentari’ anzi, sono mesi che dico il contrario, ho invece detto che nel caso restasse un punto prioritario per la maggioranza sarebbe necessario e doveroso un bilanciamento con una legge elettorale proporzionale pura”. Lo ha dichiarato in una nota la senatrice Paola Nugnes in merito all'intervista pubblicata questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno. “Ma più o meno ho detto questo: no ad un governo ‘ponte d'oro per Salvini’ che lo traghetti alle elezioni di primavera indenne dalla responsabilità di una legge di bilancio, lacrime e sangue, e che lo porti ad elezioni vincitore; sì ad una coalizione di legislatura su punti chiari e condivisi che ci traghetti lontano dai sondaggi dopati di Salvini dalle sue fake news e dagli algoritmi su internet con cui ‘manovra’ il consenso", ha concluso. (Ren)