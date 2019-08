Donbass: Polonia favorevole a proposta presidente ucraino Zelensky su allargamento Formato Normandia (2)

- Il presidente russo Vladimir Putin ha un atteggiamento positivo nei confronti dell’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, ma ritiene che l'attuazione degli accordi precedentemente raggiunti sia più importante dei colloqui. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso di un briefing con la stampa. "La comunicazione tra i due capi di stato può certamente essere valutata solo positivamente. Il presidente Putin favorisce sempre il dialogo per risolvere le questioni più urgenti, soprattutto in casi difficili come le relazioni russo-ucraine", ha detto Peskov. Nel frattempo, poiché Putin è un negoziatore piuttosto pragmatico, attribuisce maggiore importanza all'attuazione degli accordi precedentemente raggiunti che alle conversazioni telefoniche, ha sottolineato Peskov. (segue) (Res)