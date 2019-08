Fiumicino Di Genesio (vicesindaco), cittadini ci aiutino a contrastare abbandono rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni stanno proliferando sul territorio di Fiumicino discariche e abbandoni di rifiuti in strada. Lo rende noto il vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca che spiega: "Questa situazione d'emergenza è dovuta principalmente a due motivazioni. La prima è legata all'alta affluenza in estate di turisti e frequentatori romani del nostro litorale, a conferma che l'accusa mossa qualche giorno fa dalla sindaca Raggi ai residenti dei comuni limitrofi di 'zozzare' la Capitale coi loro rifiuti è falsa, poiché in realtà accade esattamente il contrario. La seconda è legata alle difficoltà riscontrate nei giorni scorsi nel servizio di raccolta a causa del sequestro del Cento di Pesce Luna, ora risoltosi". Il vicesindaco: "Per questi motivi in questo periodo di criticità chiediamo alla cittadinanza la maggior collaborazione possibile. Questa amministrazione sta facendo del suo meglio per superare le difficoltà, che purtroppo ancora persistono, e risolvere le situazioni di maggiore emergenza". Per l'assessore all'Ambiente Roberto Cini "è proprio in quest'ottica che nell'ultima giunta abbiamo approvato con una delibera l'acquisto di nuove telecamere, che si aggiungono al centinaio già in funzione, e la prosecuzione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Inoltre sta per partire una convenzione con la Maccarese, come già avvenuto in precedenza con Anas, per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade e i canali di propria competenza. Solo uniti si può combattere il degrado ambientale e difendere la pulizia e il decoro della nostra comunità". (Com)