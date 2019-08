Ponte Genova: Aspi, messaggio in ricordo vittime su tutta la rete autostradale

- Alle "ore 11:36", si legge in una nota del gruppo, "su tutta la rete di Autostrade per l'Italia, i pannelli a messaggio variabile hanno trasmesso il messaggio: '14/8/2018 - 14/8/2019. In ricordo delle vittime di Genova'. Nello stesso momento, presso la chiesa di San Giovanni Battista di Firenze, la cosiddetta 'chiesa degli automobilisti' affacciata sulla Autostrada A1, un gruppo di dipendenti di Autostrade per l'Italia ha deposto una corona di fiori, osservando un minuto di silenzio, in segno di vicinanza", conclude la nota di Aspi, "ai famigliari delle vittime e alla comunità genovese". (Com)