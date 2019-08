Serbia: ministro Finanze, presto accordo su aumento salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana precedente l'Unione dei datori di lavoro della Serbia ha annunciato l'avvio ad agosto di nuove trattative con i sindacati per stabilire la cifra minima percepibile dai lavoratori nel paese. Le trattative precedono la riunione prevista a settembre del Consiglio socio-economico nazionale (Ses), in cui verrà discusso il nuovo salario minimo per il 2020. Lo scorso gennaio è scattato l'aumento del salario minimo in Serbia per il 2019, che portava il costo di un'ora di lavoro a 155 dinari (circa 1,3 euro): secondo quanto riportava allora la stampa locale, l'aumento è stato di 12 dinari all'ora rispetto alla tariffa precedente e corrisponde ad un salario mensile di circa 27 mila dinari (circa 229 euro) a fronte dei precedenti 24.880 (circa 210). (segue) (Seb)