Serbia: ministro Finanze, presto accordo su aumento salario minimo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi precedenti il ministro serbo delle Finanze Sinisa Mali ha reso noto che il salario minimo in Serbia sarebbe stato aumentato dell'8,6 per cento. In una conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio socio-economico nazionale lo scorso settembre, Mali ha precisato che il salario minimo sarebbe ammontato a 155 dinari contro i precedenti 143 (1,2 euro). La decisione segue alla proposta del governo e dei rappresentanti dell'Unione dei datori di lavoro della Serbia, senza il consenso dei sindacati che invece avevano proposto un aumento del 10 per cento. L'accordo finale prevede però che il salario minimo venga aumentato nei prossimi tre anni seguendo l'aumento del paniere dei consumi, come invece chiesto dalle sigle sindacali. (segue) (Seb)