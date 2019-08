Venezuela-Colombia: nuovo scambio di accuse su lotta a terrorismo

- Il presidente della Colombia porterà il tema del Venezuela alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite per coprire il "massacro" della popolazione civile perpetrato in patria. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, commentando su Twitter un messaggio pubblicato poco prima dal capo dello stato colombiano. Il "sub presidente" Duque, scrive Arreaza tornando a denunciare una presunta sudditanza politica di Bogotà al governo statunitense, "si dedicherà ancora a parlare di Venezuela all'Assemblea generale Onu, mentre il suo popolo e il mondo intero attendono spiegazioni sul fallimento del processo di pace, della lotta contro la droga, la proliferazione di gruppi terroristici e i massacri nel proprio paese". (segue) (Brb)