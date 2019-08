Venezuela-Colombia: nuovo scambio di accuse su lotta a terrorismo (2)

- "Il prossimo settembre, dinanzi alla Assemblea generale delle Nazioni Unite, denunceremo il fatto che la dittatura venezuelana sta proteggendo e patrocinando terroristi colombiani sul suo territorio, in una chiara violazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza", aveva scritto Duque. Il presidente colombiano ha più volte definito il Venezuela un “posto di ritrovo” per terroristi e narcotrafficanti. Duque denuncia in particolare la presenza di elementi dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) o i dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), gli elementi che non hanno aderito agli accordi di pace di fine 2016. (segue) (Brb)