Venezuela-Colombia: nuovo scambio di accuse su lotta a terrorismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in questo senso cruciali i casi di Ivan Marquez, ex capo della delegazione delle Farc nei colloqui di pace col governo tenuti per anni all'Avana, e un altro importante ex leader della guerriglia, Jesus Santricht. Entrambi hanno fatto perdere le loro tracce e Bogotà ritiene che si trovino nel paese vicino. Marquez, già numero due della formazione armata, aveva deciso di non aderire al trattato di pace denunciando presunte inadempienze da parte del governo e criticando l'ordine di arresto di Santricht col solo scopo di estradarlo negli Usa. Santrich, che ha sempre parlato di un processo "montato" dai governi di Colombia e Usa era tornato in libertà provvisoria a maggio ed è scomparso da giugno. (segue) (Brb)