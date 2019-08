Venezuela-Colombia: nuovo scambio di accuse su lotta a terrorismo (5)

- L'attuale governo colombiano rivendica da parte sua un calo sensibile degli omicidi e indagini sempre più mirate: da agosto 2018 a lugli 2019, fa sapere Bogotà, le morti si sono ridotte del 35 per cento rispetto all'analogo periodo precedente. Inoltre, a luglio del 2019 le indagini giudiziarie hanno permesso di accertare il 60,2 per cento degli omicidi, contro il 57 per cento registrato a maggio. Bogotà fa anche sapere che si è sostanzialmente ridotta la porzione di territorio in questo senso meno sicura, rilevando che i fatti di sangue contro i leader sociali si sono concentrati solo in un'area equivalente al 5 per cento del paese. Il tutto, conclude il governo, portando il tasso di omicidi di leader sociali nel corso del 2019 a quota 0,06 per cento su centomila abitanti. (segue) (Brb)