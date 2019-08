Venezuela-Colombia: nuovo scambio di accuse su lotta a terrorismo (6)

- La Colombia è tra paesi che ha riconosciuto Juan Guaido, speaker del'An, come legittimo presidente "ad interim" del Venezuela, disconoscendo il risultato delle elezioni con cui, a maggio 2018, Maduro ha ottenuto un nuovo mandato alla guida del paese. Bogotà è tra le capitali che esercitano le maggiori pressioni su Caracas per ottenere la caduta del governo Maduro, obiettivo che porta avanti assieme ad altri paesi della regione anche nel seno del cosiddetto Gruppo di Lima. Il governo venezuelano da parte sua accusa la Colombia di essere protagonista attivo di una cospirazione internazionale ordita dagli Stati Uniti, e con l'appoggio delle opposizioni, per rovesciare illegalmente il potere costituito. (segue) (Brb)