Ponte Genova: Di Maio, da Lega paura su revoca concessione Autostrade, mai capito perché

- Il vicepremier, Luigi Di Maio, scrive su Facebook che "per ricostruire un ponte ci vuole un tempo definito, ma per ricostruire una vita a volte non bastano anni. Un anno fa, sotto a quelle macerie, 43 vite si sono interrotte, ma tante altre si sono spezzate. Parlo dei parenti, degli amici, dei colleghi e di tutte quelle persone che volevano bene a chi non c’è più, scomparso in una maniera a cui è impossibile dare un senso. Oggi e ogni altro giorno dobbiamo pensare a loro. Questo è il dovere di chi rappresenta lo Stato, questo è il compito di chi non riuscirà e non dovrà mai dimenticare. Il compito", continua l'esponente dell'esecutivo, "di chi deve adoperarsi per rendere giustizia a quelle persone. Come sapete da un anno a questa parte stavamo lavorando alla revoca della concessione ad Autostrade. Poi qualcuno ha iniziato ad avere paura, la Lega si era sempre opposta a questa iniziativa. Non ho mai capito il perché. Io penso che lo Stato non debba avere paura, io penso che lo Stato debba rispondere ai cittadini e stare dalla loro parte. A tutti i rappresentanti politici di vari colori politici che oggi hanno chiesto verità e giustizia per le vittime", conclude il capo politico del Movimento cinque stelle, "io rispondo: potete farlo, possiamo farlo, revochiamo la concessione". (Rin)