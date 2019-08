Ponte Genova: Sozzani (FI), città attende giustizia, tema concessioni è alibi

- Diego Sozzani, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Trasporti alla Camera, afferma in una nota che "è passato un anno, ma il dolore resta. Così come resta il ricordo delle 43 vittime e delle 500 persone che hanno perso la casa. In tutti questi mesi, Genova non si è fermata un giorno, ha seppellito i suoi morti e ha cercato di dare una casa agli sfollati. Tuttavia, nel giorno in cui Genova si ferma per ricordare i suoi morti, tutti dovremmo fermarci a riflettere sul tema delle responsabilità: a un anno dalla tragedia non c'è ancora giustizia e il viadotto è da ricostruire. Ancora una volta", continua il parlamentare, "assistiamo all'assurdo teatrino di quella politica che, non sapendo guardare al futuro, sposta il dibattito sul tema delle concessioni che diventa un alibi. E' l'Italia che non vorremmo consegnare ai nostri figli, l'Italia che non può e non deve fermare la ricostruzione, nemmeno di fronte alla crisi e a dispetto di chi tenta di farci credere che basta una gara d'appalto", conclude Sozzani, "per risolvere i problemi del Paese". (Com)