Torino: campo rom di via Germagnano, scoperta carta da parati rubata per 70 mila euro

- Ieri, martedì 13 agosto, gli agenti del Reparto Minoranze Etniche della Polizia Municipale di Torino, nel corso dei consueti controlli nei campi nomadi cittadini, hanno rinvenuto un’ingente quantità di carta da parati nascosta nel campo di via Germagnano 10 e in un’area adiacente.Complessivamente sono stati recuperati 1632 rotoli, per un valore stimato tra i 60 e i 70 mila euro, che potrebbero essere stati sottratti da un autocarro. I vigili, che sono alla ricerca dell'eventuale vittima del furto, hanno denunciato a piede libero per ricettazione in concorso due cittadini di nazionalità slava. (Rpi)