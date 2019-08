Ponte Genova: M5s, commemoriamo vittime disegnando futuro diverso per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati liguri del Movimento cinque stelle Sergio Battelli, Marco Rizzone, Roberto Traversi e Leda Volpi, affermano in una nota che "oggi è il giorno del ricordo e del dolore per la morte di 43 persone a seguito della tragedia di ponte Morandi, non delle polemiche. Vogliamo soltanto ribadire il nostro impegno diretto e quotidiani e la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, agli sfollati e ai cittadini di Genova. Una vicinanza che continueremo a dimostrare con i fatti: dalle norme a sostegno della città ai fondi per far ripartire famiglie e imprese, fino alla costruzione del nuovo ponte, finalmente partita. E' un lavoro complesso", continuano i quattro parlamentari pentastellati, "che richiederà tempo e l'impegno di tanti professionisti, per garantire in tempi brevi un ponte solido e sicuro, e inaugurarlo all'inizio del 2020. Insieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli abbiamo iniziato a disegnare un futuro diverso per la città e i suoi abitanti, e il Movimento cinque stelle non li abbandonerà, così come continuerà a perseguire l'obiettivo di arrivare alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia". Battelli, Rizzone, Traversi Volpi hanno parlato a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime, ad un anno dal crollo del ponte Morandi.(Com)