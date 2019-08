Ponte Genova: de Magistris, vittime vivono nel ricordo di tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È trascorso un anno dal crollo del ponte Morandi ed il nostro pensiero, la nostra carezza va ancora una volta ai genitori, ai familiari delle vittime di quell'orribile tragedia. I giovani di Torre del Greco Matteo Bertonati, Gerardo Esposito, Antonio Stanzione e Giovanni Battiloro, Gennaro Sarnataro di Casalnuovo e Stella Bocca di Somma Vesuviana vivono nel ricordo di noi tutti; a Giovanni eravamo particolarmente affezionati per il garbo e la professionalità con cui seguiva da giornalista, da video maker anche la nostra attività al Comune. Un abbraccio tenero dalla città di Napoli”. Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione dell’anniversario del crollo del ponte Morandi. (Ren)