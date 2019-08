Grecia: arrestato cittadino sospettato per omicidio ex agente di polizia in Albania

Atene, 14 ago 12:34 - (Agenzia Nova) - La polizia greca ha arrestato ad Atene un trentenne sospettato per l'omicidio di un ex agente di polizia in Albania nel 2017. Le autorità di Tirana avevano emesso un mandato d'arresto internazionale per il sospettato dell'uccisione, un cittadino greco che sarebbe stato il mandante dell'omicidio. La persona fermata, riferisce il quotidiano "Kathimerini", dovrebbe presentarsi nella giornata odierna di fronte alla Procura ellenica. (Gra)