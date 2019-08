Regione Lombardia: Bolognini incontra inquilini over 70 di case popolari beneficiari di "zero affitto"

- L'assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini ha fatto visita al complesso residenziale pubblico milanese di viale Tibaldi, al civico 66, dove ha incontrato uno dei beneficiari della recente misura regionale che, prevede l'esenzione per tre anni dal canone per i settantenni che vivono in case di proprietà dell'Azienda Lombarda di Edilizia residenziale e che siano in regola con i pagamenti. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia. "Gli over 70 a basso reddito che vivono nelle case Aler e che, negli ultimi cinque anni, hanno pagato regolarmente l'affitto e le spese, per tre anni non pagheranno più il canone - ha ricordato Bolognini -. Si tratta di una misura importante per il sostegno alle 'fasce deboli', una buona pratica, che stiamo applicando in forma sperimentale, che speriamo possa essere prolungata anche oltre il 2021 e magari possa diventare un modello". "Un gesto di attenzione e di rispetto - ha proseguito l'assessore - nei confronti di chi con qualche sacrificio è stato regolare nel pagamento dell'affitto. Sacrifici che vengono ricompensati da Regione Lombardia, con un bonus che, in media, è di 991 euro a famiglia. Una cifra significativa, quindi, che permetterà di effettuare qualche spesa in più. Nel caso dei signori visitati oggi, sono 800 euro in più, una super tredicesima, che risulta particolarmente importante per un pensionato con un figlio disoccupato". (segue) (com)