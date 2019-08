Regione Lombardia: Bolognini incontra inquilini over 70 di case popolari beneficiari di "zero affitto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolognini ha ricordato come gli inquilini non debbano fare nulla per accedere alle agevolazioni previste dalla norma regionale. "Dopo aver verificato i requisiti - ha detto -, sarà la stessa Aler a comunicare a chi ne ha diritto la sospensione del pagamento dell'affitto. Eventuali canoni già versati saranno stornati e utilizzati in compensazione delle spese comuni". La misura, approvata lo scorso 11 dicembre dalla giunta regionale, interessa i residenti in case di edilizia pubblica (Sap) di proprietà di Aler ed è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Ha una durata di tre anni, sino al 31 dicembre 2021. Premia chi è in regola con i pagamenti di canone e spese di condominio nell'ultimo quinquennio e ha compiuto almeno 70 anni entro lo scorso 31 dicembre. Altro requisito, indispensabile per ottenere il beneficio regionale, è essere assegnatario della casa popolare da almeno 10 anni e appartenere alla fascia di protezione, cioè avere un indicatore della situazione economica equivalente per l'edilizia residenziale pubblica (Isee-Erp) entro i 10.000 euro. (segue) (com)