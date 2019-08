Regione Lombardia: Bolognini incontra inquilini over 70 di case popolari beneficiari di "zero affitto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per coprire la misura, la Regione ha stanziato per il 2019 un contributo di 4 milioni di euro per 5.005 beneficiari, a cui seguirà, nei due anni successivi, un ulteriore stanziamento di circa 12 milioni di euro. "Si tratta di un provvedimento che premia molti pensionati, che, nonostante le difficoltà quotidiane, sono sempre stati puntuali e precisi nel pagamento del canone e delle spese comuni - ha sottolineato l'assessore -, dando un importante esempio di senso civico". Lo scorso aprile - ricorda la nota di Regione Lombardia - il presidente Attilio Fontana e l'assessore Bolognini avevano già incontrato alcuni inquilini 'over 70', beneficiari della misura, residenti in via Abbiati (quartiere San Siro), a Milano. (com)