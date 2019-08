Governo: Fratoianni (Si) su alleanza Pd-M5s-Leu, numeri non bastano servono contenuti

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, in una intervista a "La Stampa", afferma "che la crisi di governo si chiuda in Parlamento, o nelle urne, è giusto partire dal voto al Senato per costruire un'alleanza larga, programmatica con Pd, M5s e Leu, contro Salvini e il centrodestra. L'importante però è che ci siano delle condizioni di merito, i numeri non bastano. Servono i contenuti. E questo vale sia nel caso di una crisi che rimane in ambito parlamentare, sia nel caso si torni al voto". Per il parlamentare di Liberi e uguali, "bisogna ragionare su una manovra che abbia un impianto fiscale progressivo e non basato sulla flat tax, e i due decreti Sicurezza andrebbero subito cancellati. In questa situazione, inoltre, al Pd spetta l'onere di avanzare una proposta sui contenuti per lavorare a questa alleanza, non credo sia il momento di scontri e divisioni. C'è infine un'altra questione davvero centrale che riguarda la legge elettorale: la proporzionalità. Abbiamo bisogno", conclude Fratoianni, "di un sistema dove valgano i contenuti e dove la rappresentanza si riconosca nelle singole proposte dei partiti. E' l'unica via contro i rischi dei 'pieni poteri' e per mettere in sicurezza la democrazia". (Rin)