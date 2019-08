Roma: tre automobili in fiamme, fuoco spento e riaperta via Trionfale

- Tre veicoli, una Mercedes il cui proprietario si trovava sul posto, e due auto in sosta, una Smart e una Renault Twingo, sono andate in fiamme in via Platone in direzione Monte Mario. Per consentire lo spegnimento dei veicoli, ultimato pochi minuti fa, è stato chiusa temporaneamente via Trionfale. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco. Ancora da accertare le cause che hanno generato l’incendio.(Rer)