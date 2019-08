Nigeria: Buhari a Banca centrale, bloccare importatori esteri di prodotti alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emefiele è stato riconfermato alla guida della Banca centrale dopo la rielezione di Buhari, lo scorso febbraio, che ne ha giudicato positivamente il precedente mandato ed in particolare per la politica dei prestiti adottata a sostegno di settori come l'agricoltura. Il banchiere centrale, nominato per la prima volta ai vertici della Cbn nel 2014 dall'ex presidente Goodluck Jonathan, ha di recente difeso la politica monetaria adottata dai vertici della Cbn dalle critiche espresse dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che sollecitava un cambiamento. Emefiele ha ribadito che la Cbn avrebbe mantenuto invariato il tasso di cambio nonostante le pressioni esercitate sulla valuta locale da un mercato definito volatile, prevedendo che il tasso d’inflazione registrato all'11,31 per cento lo scorso mese di febbraio aumenterà al 12 per cento nel corso di quest'anno. (segue) (Res)