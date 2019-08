Nigeria: Buhari a Banca centrale, bloccare importatori esteri di prodotti alimentari (4)

- A Kigali, le autorità di Abuja avevano dichiarato che la Nigeria “riconosce e apprezza gli sforzi della Commissione dell’Unione africana per l’attuazione della Cfta, ma riconosce anche che le aspirazioni continentali devono essere complementari agli interessi nazionali. In quanto prima economia africana siamo impegnati a garantire che tutti gli accordi commerciali che firmiamo abbiano benefici di lungo termine per il continente. Stiamo allargando le consultazioni interne sulla Cfta, per fare in modo che tutti i punti critici vengano esaminati. Ogni accordo di libero commercio africano deve rappresentare l’interesse della Nigeria e dei suoi fratelli africani”, si legge sull’account Twitter ufficiale del capo dello stato nigeriano. La decisione del governo nigeriano di procedere a ulteriori consultazioni prima di firmare l’accordo è stata accolta con favore dai sindacati, secondo cui un accordo di questo tipo rischia di inondare il mercato nigeriano di prodotti provenienti dai paesi industrializzati ed entrati nel continente attraverso la porta di paesi con minori restrizioni alle importazioni. (segue) (Res)