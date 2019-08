Nigeria: Buhari a Banca centrale, bloccare importatori esteri di prodotti alimentari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Kigali l'accordo è stato firmato da un totale di 44 paesi africani, che si sono impegnati a ratificarlo: una volta ratificato da almeno 22 parlamenti nazionali, la sua creazione avrebbe potuto essere avviata. Oltre all’accordo per il lancio della Cfta, che nella sua prima fase prevede la rimozione delle tariffe sul 90 per cento delle merci scambiate a livello continentale, 43 stati membri avevano firmato in quell'occasione anche la dichiarazione di fine vertice mentre solo 27 paesi hanno firmato il protocollo per il libero movimento delle persone. (Res)