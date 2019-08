Romania: premier Dancila, pronti i decreti sulle situazioni di emergenza

- I decreti relativi alle situazioni di emergenza, annunciati dopo gli omicidi di Caracal (località del sud della Romania), sono pronti. Lo ha annunciato il capo del governo di Bucarest, Viorica Dancila, in una conferenza stampa. "L'indagine sul caso di Caracal è condotta dalla Direzione investigativa dei reati della criminalità organizzata e terrorismo (Diicot) e non posso dire se sono soddisfatta o no. Per me, è importante prendere tutte le misure affinché i colpevoli paghino. È importante apportare dal punto di vista legislativo alcuni gli elementi in modo che, sia se parliamo del ministero della Giustizia o delle situazioni di emergenza, sia che parliamo del ministero dell'Interno, tramite questi regolamenti tali fatti non accadano più. Ho discusso con il ministero dell'Interno e con il ministero della Giustizia, e abbiamo già preparato i decreti per le situazioni di emergenza", ha detto Dancila (segue) (Rob)