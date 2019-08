Romania: premier Dancila, pronti i decreti sulle situazioni di emergenza (2)

- "Ho già parlato con segretario di stato presso il ministero dell'Interno, Raed Arafat, che coordina un gruppo di lavoro che risponde direttamente al primo ministro. Per me è importante avviare una vera guerra contro il crimine", ha risposto Dancila alla domanda su come procedono le indagini sul caso di Caracal. Il primo ministro ha affermato che è molto importante che in futuro ci sia una campagna sostenuta contro la tratta di esseri umani da parte di tutti coloro che vogliono lottare contro questo fenomeno. "È importante che tali tragedie non si ripetano. Per questo, dovrebbe esserci un consenso a livello nazionale", ha affermato Dancila sottolineando che una simile tragedia non dovrebbe essere politicizzata. (segue) (Rob)