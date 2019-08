Romania: premier Dancila, pronti i decreti sulle situazioni di emergenza (3)

- Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal segretario di Stato presso il ministero dell'Interno, Raed Arafat, il sistema unico delle chiamate di emergenza in Romania (112), gestito dal Servizio delle telecomunicazioni speciali, "non è perfetto, ma non si può neanche dire che sia inefficace, sarebbe scorretto". Arafat è stato incaricato dalla premier Viorica Dancila per coordinare una commissione interistituzionale il cui scopo è di individuare soluzioni urgenti volte a rendere più brevi i tempi di risposta in situazioni critiche a livello dell'intero apparato statale. Una situazione critica del genere è avvenuta il 25 luglio, a Caracal, nel sud della Romania, dove un'adolescente di 15 anni, rapita e stuprata, ha chiamato tre volte il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. Gli agenti di polizia hanno impiegato 19 ore per trovare la casa del sospetto ed entrarci, destando indignazione nell'opinione pubblica. Dichiarando che non permetterà a nessuno di giocare con la sicurezza e con la vita della gente, Dancila ha chiesto misure urgenti. (segue) (Rob)