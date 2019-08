Romania: premier Dancila, pronti i decreti sulle situazioni di emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Arafat ha annunciato quindi annunciato 14 misure volte a riformare il servizio 112. In una conferenza stampa, alla sede del governo, Arafat ha precisato che dieci misure saranno applicate al massimo entro 12 mesi, mentre quattro sono pensate a medio termine, fra 12 e 36 mesi ed a lungo termine, fino a 60 mesi. Stando a Arafat, nel breve termine andrebbe migliorata la legislazione affinché sia accelerato il sistema di localizzazione e, in tal senso, si propone una bozza di ordinanza d'urgenza relativa anche alle schede telefoniche PrePay. "E' stata fatta un'analisi sui primi sei mesi di quest'anno. Sul 47,7 per cento delle chiamate non-urgenti, il 52,86 per cento è stato rappresentato dalle chiamate abusive, mentre l'81 per cento di quelle abusive, proveniva da schede telefoniche PrePay. Nell'ordinanza, ci si riferisce alle schede PrePay solo nel contesto delle chiamate al numero unico di emergenza. Solo allora, il fornitore di servizi di telefonia mobile deve svelare i dati del proprietario della scheda PrePay", ha spiegato il sottosegretario romeno Arafat. (segue) (Rob)