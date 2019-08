Romania: premier Dancila, pronti i decreti sulle situazioni di emergenza (7)

- Nella foresta nei pressi di Caracal, nei giorni scorsi, gli inquirenti hanno rinvenuto un sacco contenente frammenti ossei bruciati e ceneri; Dinca ha sostenuto che si tratterebbe dei resti della salma di Luiza Melencu, l'adolescente scomparsa lo scorso aprile. Per la conferma dell'informazione, si attende il risultato del test del Dna. Finora, nelle ceneri prelevate dalla proprietà di Dinca è stato rinvenuto solo il Dna di Alexandra Macesanu, scomparsa il 24 luglio scorso e che era riuscita il giorno dopo a chiamare il numero unico di emergenza 112, senza che le autorità intervenissero però in tempo per salvarla. La serie inaccettabile di ritardi e la cattiva gestione emersa in questo caso ha già portato a varie dimissioni nelle istituzioni di Bucarest, oltre che a molte proteste di piazza. (segue) (Rob)