Infrastrutture: Serbia, per ministro Finanze apertura sezione Corridoio 11 "è un sogno che si realizza" (2)

- "Oggi sono qui per verificare fino a dove siamo arrivati con i lavori e per avere conferma che tutto sarà pronto per l'apertura al traffico dell'autostrada domenica prossima. Il ministero è qui, così come ha fatto finora, per fornirvi l'indispensabile sostegno", ha detto il ministro ai rappresentanti degli esecutori dei lavori. Il tratto del Corridoio autostradale 11 che passa attraverso il territorio della Serbia sarà ribattezzato con il nome di Milos Obrenovic, dell'omonima famiglia reale serba dell'Ottocento: lo ha confermato nei giorni scorsi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. L'autostrada che da Belgrado condurrà al confine con il Montenegro si chiamerà dunque "Milos il Grande". (segue) (Seb)