Libia: Consiglio di Stato, dichiarazione Egitto su tregua palese interferenza affari interni

- La dichiarazione del ministero degli Esteri egiziano sulla soluzione della crisi in Libia diffusa ieri in occasione della tregua per l’Eid al Adha rappresenta “una palese interferenza negli affari interni del paese”. Lo ha riferito in una nota il Consiglio di Stato libico di Tripoli (organo consultivo che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk). Ieri il ministero degli Esteri egiziano ha rilasciato una dichiarazione chiedendo alla missione delle Nazioni Unite in Libia "di cooperare e impegnarsi maggiormente con i rappresentanti eletti del popolo libico, per sviluppare la tabella di marcia necessaria per porre fine all'attuale crisi". Il Consiglio di Stato ha condannato la dichiarazione egiziana e ha rifiutato di "considerare la Camera dei rappresentanti come l'unica istituzione eletta in Libia e l'unica a cui è affidata l’attuazione della tabella di marcia per porre fine alla crisi” considerandola una “distorsione della realtà e contraria alle convenzioni riconosciute dalle Nazioni Unite e dal Consiglio di sicurezza". Nella dichiarazione il Consiglio di Stato ha ricordato che "la Camera dei rappresentanti (eletta nel 2014) ha terminato il suo mandato". Il Consiglio ha invito il Governo di accordo nazionale libico (Gna), riconosciuto dalle Nazioni Unite, ad assumere "una posizione forte per porre fine agli sfacciati interventi egiziani nelle questioni libiche". (segue) (Lit)