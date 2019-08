Ponte Genova: Bussetti, a fianco della città e della sua comunità scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, scrive in un post su Facebook che "a un anno dal crollo del ponte Morandi, ci stringiamo, insieme a tutta l'Italia, in un abbraccio alla città per ricordare le vittime di quel tragico evento. Grazie Genova per la testimonianza di grande coraggio, forza e solidarietà che dal 14 agosto scorso stai dando al Paese. Come Miur ci siamo attivati da subito per assicurare a ogni giovane una vita normale e per dare risposta ai bisogni di tutte le persone coinvolte, assicurando il diritto allo studio dei nostri ragazzi in collaborazione con la Regione e gli Enti locali. Non smetteremo di essere al fianco di Genova e della sua comunità scolastica", prosegue l'esponente del governo, "continueremo a garantire tutto quello che è necessario ai nostri ragazzi. Genova ha dimostrato di potercela fare e ce la farà. E noi saremo al suo fianco". (Rin)