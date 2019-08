Bosnia: premier Repubblica Srpska Viskovic annuncia rimpasto governo entro fine anno

- Il governo della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, sarà oggetto di un rimpasto entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato oggi il premier di Banja Luka Radovan Viskovic in un'intervista rilasciata all'agenzia "Srna". Viskovic ha affermato di essere "contento del lavoro del governo" anche se "alcune cose possono essere fatte meglio, motivo per cui ci saranno dei cambiamenti nell'esecutivo entro la fine dell'anno". Viskovic ha detto che "in questo momento non voglio dare un numero di dicasteri che cambieranno il titolare dato che in questo momento non è importante e non bisogna dare troppa attenzione a tutto questo: i premier e i ministri non hanno mai durate illimitate".(Bos)