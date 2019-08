Messico-Usa: sparatorie di El Paso, governi decidono interscambio informazioni (2)

- Sabato scorso, il 21 enne Patrick Crusius - identificato some "suprematista bianco" -, ha aperto il fuoco in un centro commerciale provocando la morte di 22 persone. Nelle ore successive una sparatoria a Dayton provocava la morte di altre nove persone. L'assalto è costato la vita anche a otto cittadini messicani. Il paese latino ha chiesto alle autorità giudiziarie Usa collaborazione sul dossier, rivendicando la possibilità di far giudicare alla propria giustizia un reato perpetrato da messicani all'estero. La settimana scorsa, Ebrard ha consegnato al Procuratore generale del paese, Alejandro Gertz Manero, la documentazione sull'episodio, perché si valutino eventuali "azioni giuridiche da intraprendere". "Tanto il ministro Ebrard quanto il procuratore generale Gertz Manero condividono il fatto che l'attentato di El Paso consta di un atto equiparabile al terrorismo contro cittadini messicani all'estero", si legge in una nota del ministero degli Esteri. L’iniziativa dovrebbe permettere al Messico di avere accesso alle indagini. (segue) (Mec)