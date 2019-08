Governo: Grasso (Leu), fallito bluff Salvini, ora si dimetta

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, scrive in una nota che "Salvini ha bluffato, ma ormai le carte sono sul tavolo: è disperato, e la sua proposta di ieri lo dimostra. In ogni caso continua a pensare di poter piegare le regole a suo piacimento, come se avesse quei 'pieni poteri' che sogna (e che non avrà, mai); l'altra ipotesi è che abbia giurato da ministro sulla Costituzione senza averla mai letta. Ieri in Senato ha proposto una cosa ridicola: tagliare i parlamentari e andare subito al voto. Ma cosa significa subito? Ad ottobre? Ammesso che vada così, voteremmo ancora per 945 parlamentari, come ora. E perché? Perché esiste la Costituzione, che, evidentemente, dà molto fastidio al leader della Lega. Se venisse approvata in quarta lettura (l'ultima del Parlamento) la legge costituzionale di taglio dei parlamentari", continua il parlamentare, "non sarebbe immediatamente applicabile. In assenza di una approvazione in Parlamento con una grande maggioranza (e la terza lettura in Senato è stata al di sotto della soglia necessaria dei due terzi) si deve infatti consentire ai cittadini di poter eventualmente raccogliere le firme e proporre il referendum. E l'articolo 138 della Costituzione fissa questo tempo in 3 mesi. L'ennesima bufala insomma", aggiunge l'esponente di Leu, "l'ennesima pretesa di calpestare le regole democratiche della Repubblica". (segue) (Com)