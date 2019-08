Governo: Grasso (Leu), fallito bluff Salvini, ora si dimetta (2)

- Grasso afferma, poi, che "è evidente che quando provi un blitz o una guerra lampo e questa fallisce, sei destinato a perdere. E Salvini perderà. Nel frattempo, però, non ha ancora ritirato i ministri e non ha dato le sue dimissioni. Con quale dignità continuano a occupare quei ministeri in nome di un governo in cui non ripongono più fiducia? Se solo avesse un centesimo del coraggio che dice, lo farebbe al più presto. Sarà un bene per il Paese: mentre lui continua a girare per le spiagge", conclude l'ex presidente del Senato, "qualcuno si occuperà al meglio della sicurezza dei cittadini". (Com)