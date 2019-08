Sicilia: viabilità, interventi sulla strada provinciale per Segesta (Tp)

- Un altro tratto della disastrata rete stradale dell'Isola sarà presto messo in sicurezza: la Regione Siciliana si è fatta carico della progettazione esecutiva dell'intervento, attraverso l'Ufficio speciale che il presidente Nello Musumeci ha costituito a Palazzo d'Orleans. Si tratta della strada provinciale 2 “Castellammare del Golfo - Ponte Bagni Segesta”. Il progetto, elaborato dalla Struttura diretta dall'ingegnere Leonardo Santoro, interessa circa quattro chilometri di manto stradale e consentirà di eliminare diverse criticità causate negli anni da fenomeni di dissesto idrogeologico. “Si tratta – ha spiegato il governatore Musumeci - di un'arteria strategica per la zona del Trapanese poiché permette di raggiungere l'area archeologica di Segesta e la zona delle Terme, meta di migliaia di visitatori durante tutto l'anno. E' indispensabile intervenire in una fase, quella della progettazione, le cui carenze costituiscono la causa principale di tante incompiute: solo così, finalmente, possiamo aprire i cantieri, garantendo strade più sicure e utilizzando al meglio le risorse a disposizione”. (segue) (Ren)