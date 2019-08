Ponte Genova: Figliomeni (Fd'I), tragedia evitabile ma oggi pensiero va a vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un anno fa, il 14 agosto 2018, mentre su Genova si abbatteva un violento temporale, il viadotto Morandi crollava su se stesso, provocando la morte di 43 persone. Oggi è il giorno del ricordo di quelle vittime innocenti morte per imperizia umana, per omessi controlli e per la brama di profitto". Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’assemblea capitolina. "Una tragedia che si poteva evitare. Siamo vicini allo strazio dei familiari e a Genova, città ferita nel profondo ma che si sta riprendendo, perché la tragedia di questa città è anche quella di tutta l’Italia”. (Com)