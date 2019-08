Fisco: Bankitalia, a giugno 2019 + 2,4 per cento entrate tributarie rispetto a maggio 2018

- A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 32,7 miliardi, in aumento del 2,4 per cento (0,8 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2018. Nei primi sei mesi del 2019 esse sono state pari a 189,3 miliardi, in aumento dell’1,2 per cento (2,2 miliardi) rispetto al corrispondente periodo del 2018; al netto di alcune disomogeneità contabili, si può stimare che la dinamica delle entrate tributarie sia stata più favorevole. E' quanto emerge dalla pubblicazione statistica "Finanza pubblica, fabbisogno e debito", da parte della Banca d'Italia. (Rin)