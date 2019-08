Congo-Kinshasa: rilasciati due congolesi rapiti nel nord-est, erano dipendenti gruppo minerario Banro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini congolesi che erano stati rapiti nel nord-est della Repubblica democratica del Congo sono stati rilasciati dopo 17 giorni di sequestro. Lo ha riferito ai media locali il portavoce dell'esercito regionale, Dieudonné Kasereka, precisando che i due erano stati rapiti insieme ad un cittadino sudafricano e ad uno dello Zimbabwe, che non sono ancora stati ritrovati. Tutti e quattro i rapiti sono dipendenti della compagnia mineraria canadese Banro e sono caduti in un'imboscata tesa lo scorso 26 luglio da uomini armati a Salamabila, in provincia di Maniema. "Confermiamo il rilascio dei due compatrioti e attendiamo il rilascio degli altri due ostaggi", ha dichiarato il capitano Kasereka. Gli inquirenti sospettano che autori del sequestro siano le milizie Mai-Mai, un gruppo armato locale che agisce per difendere il proprio territorio. La compagnia Banro gestisce due miniere d'oro nella parte orientale della Rdc, a Twangiza (Sud Kivu) e Namoya (Maniema), e gestisce attività di esplorazione aurifera nel paese. La regione, dove sono attivi diversi gruppi armati, è spesso teatro di attacchi e sequestri di ostaggi: a marzo del 2017 un dipendente di Banro di nazionalità francese è stato rapito e poi rilasciato. A maggio dello stesso anno la compagnia ha sospeso le attività nella miniera di Namoya (a Maniema) dopo un attacco alle sue strutture che aveva provocato alcuni morti. (Res)