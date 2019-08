Yemen: premio Nobel Karman invita combattenti gruppo Al Islah a porre fine a scontri nel sud

- L'attivista yemenita Tawakkol Karman, premio Nobel per la pace, ha invitato la Congregazione yemenita per la Riforma, meglio nota come Al Islah (formazione islamista vicina ai Fratelli musulmani) e tutti gli yemeniti che combattono nel sud del paese a cessare gli scontri. In un messaggio su Twitter la Karman, vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2011, ha osservato che negli scontri avvenuti in questi giorni nella città di Aden tra le forze fedeli al governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e i separatisti del Consiglio di transizione meridionale (Cts) hanno combattuto anzitutto mercenari. Le dichiarazioni della Karman giungono dopo la serie di scontri avvenuti nei giorni scorsi nella città di Aden, sede provvisoria del governo riconosciuto di Hadi appoggiato da Arabia Saudita ed Emirati, in cui hanno perso la vita 40 persone, tra cui diversi civili. Le violenze sono esplose la scorsa settimana quando le forze separatiste del Cts hanno attaccato il Palazzo presidenziale e una serie di basi militari dei militari fedeli al governo Hadi. Lo scorso 11 agosto i separatisti hanno accettato un cessate il fuoco mediato dalla coalizione militare guidata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Le violenze rischiano di aprire un nuovo fronte nella guerra in Yemen, scoppiata nel settembre del 2014 dopo la conquista della capitale Sana’a da parte delle milizie ribelli Houthi, finanziate e armate dall’Iran. (segue) (Res)