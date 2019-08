Ponte Genova: Musumeci, un ricordo che è anche impegno a lavorare per sicurezza

- "Voglio dedicare oggi un commosso pensiero a tutte le vittime del Ponte Morandi di Genova, alcune delle quali nostri conterranei, nell’anniversario della tragedia. Un ricordo che per noi è anche un rinnovato impegno a lavorare per evitare - ove possibile - sciagure dovute al logoramento delle infrastrutture pubbliche. Proprio per questo abbiamo chiamato decine e decine di tecnici esterni a effettuare un'attenta verifica su centinaia di ponti e viadotti della rete stradale secondaria della nostra Isola. Presto avremo i risultati e adotteremo le misure necessarie". Lo ha dichiarato, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. (Ren)