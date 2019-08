Ponte Genova: Valente (M5s), lo Stato si inginocchia per vittime e loro famiglie

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Simone Valente, del Movimento cinque stelle, partecipando alla cerimonia di commemorazione in corso a Genova, afferma che "oggi è il giorno del dolore e del ricordo, qualsiasi altra parola sarebbe fuori posto. Nella grande tragedia che ha colpito Genova un anno fa, l'unico senso possibile da trovare è fare in modo che quanto successo non si ripeta mai più. Lo Stato si inginocchia per le vittime e le loro famiglie". (Com)