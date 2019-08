Colombia: autorità elettorali aprono indagine preliminare contro ex presidente Santos

- Le autorità elettorali colombiane hanno annunciato l'apertura di una indagine preliminare nei confronti dell'ex presidente Juan Manuel Santos per il presunto finanziamento illegale che l'impresa edile brasiliana Odebrecht avrebbe versato per la campagna delle presidenziali del 2014. Il fascicolo, precisa il Consiglio nazionale elettorale (Cne) in un comunicato, viene aperto "per la presunta violazione al regime di finanziamento della campagna per il secondo turno delle presidenziali 2014", quando Santos riuscì a ribaltare il risultato del primo turno sconfiggendo Oscar Ivan Zuluaga. il caso nasce con le dichiarazioni di Andres Sanmiguel Castano, proprietario della Gistic Logistic che in una recente deposizione alla Procura generale colombiana aveva segnalato il versamento di fondi in nero per la rielezione di Santos. (segue) (Mec)