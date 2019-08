Colombia: autorità elettorali aprono indagine preliminare contro ex presidente Santos (2)

- Secondo l'imprenditore, i fondi girati all'allora candidato presidente provenivano da Consol, consorzio composto da Odebrecht e dalla colombiana Episol per la costruzione dell'autostrada "Ruta del Sol 2". Il tribunale elettorale ha fissato una prima udienza per il 4 ottobre, occasione in cui Santos potrà esporre la propria versione dei fatti. Nello stesso giorno gli inquirenti potrebbero richiedere anche un approfondimento della testimonianza di Sanmiguel. Odebrecht è accusata di avere pagato tangenti a funzionari di alto livello in diversi paesi dell’America latina per aggiudicarsi almeno 100 progetti di infrastrutture pubbliche, per un totale di quasi 12 miliardi di dollari di profitti. Lo schema ricorrente, secondo quanto emerso anche dall'accordo con la procura Usa stretto dalla stessa Odebrecht, prevedeva nella gran parte dei casi finanziamenti delle campagne elettorali dei candidati presidenti in cambio di favori sui futuri appalti per opere ingegneristiche e infrastrutturali di valore. (Mec)